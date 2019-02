Sådan finder du den perfekte parfume

Hvordan undgår man parfume-fejlkøb?

“Man skal altid prøve en parfume ved først at sprøjte den på og så vente omkring 20 minutter for at være sikker på, at man oplever den rigtige duft og ikke kun de flygtige topnoter. En duft er sammensat af forskellige noter, og det er de lette topnoter, man først kan dufte, men det er også dem, som først fordamper. Dernæst kommer du frem til hjertet af parfumen, de tungere bundnoter, og det er den duft, som bliver på huden resten af dagen.”