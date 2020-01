Sådan slipper du af med de mørke rande

Hvorfor har jeg rande under øjnene?

Huden omkring dine øjne er tyndere end i resten af ansigtet, og uheldigvis løber der nogle meget vigtige blodkar i det område, der transporterer ilt frem og tilbage til hjernen. Hos nogle mennesker er blodkarrene meget tydelige - og hos andre kan de slet ikke ses.

Den dårlige nyhed er, at dine mørke rande kan ligge i generne. Hvis du har haft dem, siden du var barn, er der højst sandsynligt ikke så meget at gøre ved dem - så i stedet for at bruge en masse krudt på at få dem til at forsvinde, skal du hellere øve dig i at dække dem bedst muligt.

Hvis de mørke rande derimod er blevet tydeligere med alderen, kan det have noget med din livsstil at gøre. Ting som stress, søvnmangel, fødevare-allergi, vitamin-mangel, rygning, druk, dårlig fordøjelse og for lidt motion kan alle sætte sig som mørke rande under øjnene.

I sjældne tilfælde kan de sorte cirkler være tegn på, at der er noget alvorligt galt med din krop, for eksempel med nyrerne eller stofskiftet. Hvis du har mistanke i den retning, skal du selvfølgelig kontakte lægen.