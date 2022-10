Skønhedsredaktøren: "Ja tak til et løft ved de til tider meget trætte øjenlåg"

"Som skønhedsredaktør er jeg på evig jagt efter en hud i balance og med en sund glød. Det er ikke mange måneder siden jeg stiftede mit første bekendtskab med face yoga – og med egne øjne så, hvad det kan gøre for ansigtet. Der i dette tilfælde dog desværre ikke var mit eget, men derimod en kvinde på 42, som jeg ville have skudt til at være 29.

Derfor var det også helt uden skepsis, at jeg takkede ja til at teste en behandling hos klinikken Skin In Mind i København. Her har Camille Fischer udviklet en 105 minutter lang ansigtsbehandling, hvor netop face yoga indgår som en vigtig del af behandlingen. Det gælder om at skabe en god balance i huden, og både knogler, muskler, bindevæv, lymfe, nerver og naturligvis huden er alle inkluderet for netop at opnå balance.

Vi startede behandlingen med en snak om mine ønsker – ja tak til mere fylde og et lille løft ved de til tider meget trætte øjenlåg, hvorefter Camille guidede mig igennem et par enkle face yoga øvelser. De kræver den rette teknik, men derefter vil du snildt kunne lave dem derhjemme. Og det skal du. For præcis ligesom med din krop kræver det, at du træner jævnligt, hvis du vil se resultater.

Resten af behandlingen foregik på briksen under Camilles kyndige hænder – og nåle. Akupunktur er nemlig også en del af behandlingen, der har til formål at få dit ansigt til at føles mere fast og musklerne dejligt afspændte. Det viste sig hurtigt for Camille, at jeg har en del spændinger i ansigtet - særligt omkring kæben, hvilket også kan være en del af en til tider let hovedpine, og her er akupunktur ideel. Kombinationen af ansigtsmassage, akupunktur, cupping og gua sha hjalp med til at løsne op for mine spændinger, alt imens jeg nød en ansigtsbehandling med produkter fra Environ tilrettet min hud. De sidste 15 minutter af behandlingen husker jeg af gode grunde ikke. Jeg blev nemlig så afslappet, at jeg faldt i søvn på briksen. Til gengæld vågnede jeg op med en tydeligt sundere glød og en afslappet ansigtsmuskulatur, der fik mine mimiske linjer til at synes tydeligt mindre.

Jeg glæder mig allerede til det næste besøg."

Behandlingen tager 105 minutter og koster 1.750 kr.

Adresse: Skin In Mind, Stefansgade 36, 2200 Kbh Ø.

Skininmind.com