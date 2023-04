Sophie Gøhler: Dette er mine 8 skønhedsfavoritter

(M)anasi 7, All Over Colour

"Sidste produkt jeg bliver nødt til at nævne er All Over Colour fra (M)anasi 7. Det er en af mine absolutte favoritter – jeg elsker alt, hvad der er multifunktionelt, og det er disse. De er så cremede og nemme at duppe på med fingrene, og så er de lavet på naturlige ingredienser. For et friskt look er min yndlingsfarve til kinder og læber "Damaskinio”, og for et mere nedtonet monokromatisk look elsker jeg “Sisserou” til øjne, kinder og læber."

290 kr.