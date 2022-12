Top-influentens bedste make up fif: "Sådan får du de flotteste bryn"

Farverige øjne

Marianne Theodorsen. Digital creator. @marianne_theodorsen

"Til min festmakeup elsker jeg at fokusere på øjne og går helst efter rosa og orange toner. Og så giver jeg min hud ekstra glød og bruger også gerne kunstige vipper."

"Jeg er vild med stærke farver på øjnene, men bruger ikke mange produkter på huden. Først kommer jeg Klairs' BB-creme Illuminating Supple Blemish Cream i ansigtet med en beautyblender og en smule concealer under øjnene. På kinderne bruger jeg blush og en highlighter, der giver kindbenene et løft. Jeg farver mine bryn, men sætter dem med en klar brow gel - favoritter er Brow Freeze Clear fra Anastasia Beverly Hills, der giver de flotteste bryn og holder hele aftenen.

Inden jeg kommer øjenskygge på, prepper jeg mine øjenlåg med en primer. Herefter kommer jeg farve på hele øjenlåget en mørkere kobberfarve i globelinjen skaber ekstra dybde. Jeg dupper en smule highlighter i øjenkrogen for at åbne øjnene op. The final touch er mascara, en lipliner og lidt gloss efter læbestift - og en setting spray. All Nighter fra Urban Decay gør tricket, og jeg er good to go!"