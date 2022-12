Vis os din beautybox: "Jeg plejer mig selv indefra"

Amalie Reedtz-Thott vælger altid naturlige skønhedsprodukter - både når hun skal pleje sig selv indefra, og når hun skal bruge produkter til huden. Amalie er uddannet sygeplejerske, bor på Christianshavn i København med sin mand og deres to børn. Hun startede for et år siden sammen med Vitaviva en kosttilskud-serie, Nurturevitavia, som består af tre produkter; Be Mindful, Be Sleepful og Be Nourished.

Amalie er vild med naturen, og går enormt meget op i at pleje sin krop både inde- og udefra. Nedenfor deler hun sine skønhedsfavoritter, som alle er lavet på rene og naturlige ingredienser.