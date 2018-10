10 unikke butikker, du skal besøge

Takket være samarbejder med Kanye West, Golden Goose, Moncler og Dr. Martens er Virgil Ablohs mærke Off-White på få år blevet et af de største navne inden for streetwear. Som nyudnævnt kreativ chef for LouisVuittons herrelinje og med forårets meget omtalte IKEA-collab er Abloh p.t. et af modebranchens hotteste navne, men i Off-Whites fysiske butik ønsker han at trække andre ansigter og kræfter ind. I butikken i Soho inviterer han løbende talenter fra kunstens verden til at udfordre butikkens traditionelle rammer. Denne sommer kan du opleve, hvordan den amerikanske kunstmaler Lucien Smith har valgt at udsmykke Off-Whites butikslokaler med den nyåbnede udstilling Friends. Smith er af The New York Times blevet kaldt ‘The Art World Wunderkind’, og i Friends har han malet en række portrætter baseret på fotos fra sin kamerarulle. En idé, han fik efter at have indset, hvor mange fotografier af sine venner han havde på sin iPhone og aldrig brugte.

51 Mercer Street, Off---white.com.