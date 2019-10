14 fantastiske bøger til dit efterår

Vi kunne alt

Merete Pryds Helle hos Lindhardt og Ringhof 300 kr.

Merete Pryds Helle er klar med opfølgeren til Folkets skønhed, og den handler om den unge pige, Merle, som vokser op i en dysfunktionel familie. Moren er syg, og faren er fraværende eller fuld. Bogen er dedikeret til ‘de døde søstre’, blandt andet fordi forfatteren har trukket på det kendskab, hun har til svær sygdom efter at have mistet sin søster. Bogen handler om at være pårørende og om at være magtesløs, men også om, hvordan det hårde kan være sjovt, og hvordan man finder lys i mørket.

Oplyst

Tara Westover hos Lindhart og Ringhof 300 kr.

Tara Westover voksede op som den yngste i en søskendeflok på syv i en mormon-familie, der bor på et bjerg i Idaho. Forældrene nærer så dyb mistillid til det offentlige, at børnene hverken kommer i skole eller får lægehjælp, når de kommer til skade ved at arbejde på den livsfarlige skrotplads, familien driver. Som 17-årig indser Tara, at hun må forlade sin familie for at finde sig selv, og bogen portrætterer den kamp, den beslutning fører til. 10 år senere er Tara professor i historie ved et af verdens førende universiteter.

Vinterland

Kim Faber og Janni Pedersen hos Poltikens Forlag 150 kr.

En af landets bedste drabsefterforskere er blevet forflyttet til en lille, søvnig flække, efter han har begået en fejl. Bedst som han er ved at indstille sig på at lede en lokalstation og tage sig af sin demente far, dukker en dramatisk drabssag op. Den viser sig at have tråde til den bombeeksplosion, som smadrer julehyggen i København, og som hans gamle kollega Signe Kristiansen bliver sat til at efterforske. Jagten på spor, gerningsmænd og motiver sættes ind, mens mørket, frosten og ondskaben sænker sig over Danmark.