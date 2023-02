Livet ifølge Emil & Thomas

Ja okay, kan det blive mere selvsmagende – men ærligt, det er den eneste podcast, jeg hører. Ud over at det er skidesjovt at lave, er det noget af det første, jeg rent faktisk er stolt af og glæder mig til at høre. Det kan lyde mærkeligt at høre sin egen podcast, men jeg nyder Thomas’ underfundige og kringlede humor, som jeg tit først fatter, når jeg selv hører afsnittet