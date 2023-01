Redaktionen anbefaler: Disse podcasts kan vi ikke stoppe med at lytte til

Noor Aslani, Modeassistent

"Emma Chamberlains podcast Anything goes er en fast del af min torsdags-rutine – der udkommer et nyt afsnit af hendes podcast hver eneste uge. Følger man i forvejen med på Emmas youtube-kanal, ved man måske allerede, at Emma er meget ærlig og gerne deler ud af hendes op- og nedture. Når kameraet slukkes, skinner hendes gennemsigtighed endnu mere klart igennem. Tilbage sidder en sårbar ung kvinde med en beundringsværdig evne til at reflektere over alt mellem himmel og jord. Det er super inspirerende for mig"

Du kan høre podcasten lige her.