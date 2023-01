4 gode grunde til at spise vegansk

Mange har allerede proklameret det højt og tydeligt at være veganer eller vegetar – samt at det at reducere sit kødforbrug har en reel positiv indvirkning på miljøet. En kendsgerning der også fremhæves i en rapport fra IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change), hvor det at spise vegansk præsenteres som en konkret løsning til at mindske udledningen af drivhusgasser.

Veganske muligheder er i stigende grad tilgængelige i supermarkeder og restauranter – for ikke at nævne de mange kogebøger, der udelukkende er dedikeret til den veganske kost.

Vi ved alle, at det at være veganer (når det praktiseres godt) kan have en positiv indvirkning på både din sundhed og miljøet. Men med en bølge af information om emnet, kan man hurtigt føle sig overvældet. Så uanset om du allerede er veganer eller bare overvejer at booste din vegetariske kost, får du her hovedargumenterne til fordel for vegansk kost i lyset af den aktuelle klimakrise.