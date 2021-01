5 tips, der giver dig mere energi på hjemmekontoret

1. Få frisk luft

Frisk luft gør underværker, og på hjemmekontoret er dette ingen undtagelse. Derfor kan du med fordel starte dagen med en rask gå- eller cykeltur, først og fremmest for at få frisk luft til hovedet, og ikke mindst for at få en følelse af at skulle ud ad døren og på arbejde. Har du ikke mulighed for eller tid til at komme ud af døren fra morgenstunden, kan du også med fordel holde en halv times pause midt på dagen, og alternativt kan en god gang udluftning også mindske trætheden, der nemt rammer, hvis du sidder i et varmt og indelukket rum hele dagen.

2. Stå op og gør dig klar

Hjemmekontorets ultimative fordel må for de fleste være at kunne sove længere om morgenen, fordi transporttid, tøjkriser og lignende ikke skal beregnes med, når vækkeuret skal sættes. Selvom det er lokkende at kunne sove en time længere, og at det kan føles lidt skørt at stå op for at gå i bad, sætte hår og lægge makeup, når dagen alligevel skal tilbringes på hjemmekontoret, kan det give ekstra energi at komme op af sengen og gøre sig klar, som skulle du ud ad døren og på arbejde.