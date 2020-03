Chris Pedersen: 10 ting, jeg har lært af coronakrisen

“What the fuck” tænkte jeg, da Mette Frederiksen for lidt over to uger siden bad danskerne om at holde os inden døre, skrue ned for tempoet og passe på os selv. Det var blot ét what the fuck-moment ud af mange. Og som kulturredaktør på en ny radiokanal med planlagt premiere midt i en global krise, der formentlig vil præge verden mange år fremover, er jeg ret sikker på, at der er endnu flere på vej.

Men er der noget lære? Et par tips at dele eller blot nogle lektier, som jeg har skrevet ned i min Smythson? Det tror jeg, og de kommer her.