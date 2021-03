I uge 11 kan du se frem til en masse god underholdning og nye indtryk, selvfølgelig fra sikker afstand derhjemme, og se frem til nyheder fra store mode- og smykkebrands.

Bøger: Rejs til Kyoto og Normandiet med Louis Vuitton

Hvis du, som os, hungrer efter at komme ud og se verden igen, kan Louis Vuittons nyeste tilføjelser til serien af fotobøger, Fashion Eye, indtil da komme udlængslen til undsætning. Ud over bøger om den franske riviera og Saint Tropez, kan du nu dykke ned i endnu flere smukke destinationer og stemningsfulde scener gennem modefotografier fra Normandiet og Kyoto i to nye bøger.

Fashion Eye fås fra 380 kroner på Louisvuitton.com og i butikkerne fra april.

Podcast: Dansk krimiforfatter om, hvorfor du skal 'get over cute'

I det nyeste afsnit af vores podcast, Mit bedste råd, har vi haft besøg af forfatter Katrine Engberg, der i 2016 debuterede med romanen Krokodillevogteren og siden er blevet en af Danmarks mest succesfulde krimiforfattere. I det nye afsnit har vi talt med hende om, hvordan man ved at droppe at være cute kan få selvtillid til at turde stole på sine valg.

Hør Costumes podcast Mit bedste råd med Katrine Engberg fra mandag den 15. marts der, hvor du lytter til podcasts.

Smykker: Georg Jensen hylder ikonisk designer med ny kollektion

Som en fejring af kvindelige designere vil Georg Jensen fremover lancere en årlig særkollektion. Debut-kollektionen for det nye initiativ byder på relancerede smykker fra den danske designer Nanna Ditzel, der var den første kvinde til at designe for Georg Jensen, og som opnåede international anerkendelse med sine kreative værker inden for møbel-, tekstil- og smykkedesign.

Se og køb kollektionen i butikkerne og på Georgjensen.com.

Film: Det første tyrkiske drama fra Netflix

Savner du andre indtryk end Hollywoods storproduktioner, kan du heldigvis finde en bred vifte af udenlandske film og serier på streamingtjenesterne. Nu kommer Netflix med sin første tyrkiske spillefilm, Struggle Alley. Her møder vi Mehmet, som arbejder i et fattigt kvarter i Istanbul og hjælper dem i nød. Men da han en dag møder en gadedreng, går det under jagten på at finde drengens familie langsomt op for ham, at han har knyttet sig til ham.

Struggle Alley kan ses fra mandag den 15. marts på Netflix.

Kunst: Oplev traditionsrig udstilling digitalt

Selvom museerne stadig er tvunget til at holde lukket, har det ikke holdt Kunsthal Charlottenborg fra at afholde deres årlige Forårsudstilling, der i over 160 år har været en tilbagevendende begivenhed. I år kan udstillingen opleves digitalt på deres hjemmeside og i deres app med værker af de tre prisvindere, online fremvisninger, screenings af videoværker og lydpræsentationer af en række kunstnere.

Charlottenborgs Forårsudstilling kan opleves digitalt på Kunsthalcharlottenborg.dk og på appen Kunsthal Charlottenborg frem til den 4. april.