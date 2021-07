Costumes podcastvært: “Forleden hørte jeg tilfældigt et afsnit. Siden har jeg bingelyttet det hele”

Hjerteflimmer for voksne

“Jeg kom lidt sent med på Jytte Vikkelsøe-hypen, hvilket nok skyldes, at jeg det seneste år har været med til at producere podcastserien Tætte Talks, hvor vi går tæt på skilsmisse og mobning i en samtale mellem en psykolog og gæst. Terapi er noget af det mest interessante at lytte til, men efter en hel dag i klipperummet kan man også godt have brug for en pause fra folks inderste, så derfor har jeg ikke fået hørt Hjerteflimmer for voksne før. Men forleden hørte jeg tilfældigt et afsnit, og siden har jeg bingelyttet det hele – ofte med en følelse af, at Jytte taler direkte til mig."

Lyt til Hjerteflimmer for voksne her.

Poptillægget

“Jeg var en af dem, der begræd lukningen af Poptillægget sidste år – og jublede, da det vendte tilbage dette forår. Ikke mindst på grund af Lucia Odooms geniale valg af medvært i form af Eva Eistrup. Som kulturjournalist er det vidunderligt at have en ugentlig podcast, der gør netop det, kulturjournalistikken kan og skal: At dykke nørdet ned i et (pop)kulturelt fænomen og samtidig løfte det op til en bredere diskussion om os selv og den verden, vi lever i.”

Lyt til Poptillægget her, og læs Olivias interview med Lucia Odoom og Eva Eistrup i Costume, der er på gaden nu.