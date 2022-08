Dette skal du skal opleve til Copenhagen Pride

Copenhagen Pride løber i år af stablen fra lørdag den 13. til søndag den 21. august, og temaet for årets Pride er denne gang 'Frihed'. København er samlet for at fejre friheden, kæmpe for friheden og samles om friheden. Er du én af dem, der skal til årets Pride, men har mistet overblikket over, hvad der sker, og hvornår, har vi her samlet de events, som du kan opleve hver dag i løbet af Copenhagen Pride – og som er værd at svinge forbi.

Hvis du vil have endnu mere pride, har Copenhagen Pride lavet en online kalender for hele programmet, som du kan finde her. Her ser du også ruten til den traditionsrige Pride Parade, der går gennem byen lørdag den 20. august fra 13 - 17.30.