Matisse-feberen har været over os i nogen tid, og plakater af de ikoniske værker pryder vores hjem på kryds og tværs – med god grund. Men der er noget særligt ved at opleve de originale værker IRL – taktiliteten, håndværket, sjælen – det kan selv den smukkeste plakat ikke gengive.

“Det Røde Atelier” tilhører MoMA og er som værk omdrejningspunkt for denne udstilling. SMK går grundigt til værks i sin gennemgang af Matisse som tvivlende kunstner, historien om hvordan værket skilte vandene, og hvordan det sidenhen har fået status som et nøgleværk i europæisk modernisme. Værkerne i sig selv er smukke, og som med de fleste andre ting, er det fedt at gå nørde-vejen, læse skiltene og få det hele med.

Værket portrætterer kunstnerens atelier. Fyldt med et væld af hans egne værker og genstande – og på maleriet kan man (hvis man ved det) spotte hele tre malerier, som tilhører SMK, og som også er en del af udstillingen.

For første gang i 100 år er de fire værker genforenet. Blandt andet af den grund fortjener denne udstilling din fulde opmærksomhed én time eller to. Nyd de smukke omgivelser på SMK, køb en gave til din veninde (eller dig selv) i museumsshoppen og lad dig opsluge af et kulturelt indspark af en udstilling.