En utrolig historie: Nu kan du opleve Banksy 45 minutter fra København

Udstillingen Barely Legal er en af hovedværkerne i Banksy's kunstneriske arbejde. Udstillingen blev ikke fremvist i et galleri men derimod i et stort varehus, da den 3.6 ton tunge elefant var i levende live. Elefanten blev dækket af det samme mønster som væggene med en agenda om at belyse elefanten i rummet - nemlig at 20 milliader mennesker lever under fattigdomsgrænsen.