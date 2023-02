"Hvorfor endnu en udstilling om en gammel, hvid og mandling kunstner?"

SMK har netop slået dørene op for deres nyeste udstilling: Carl Bloch - Forført. Denne gang har de inviteret ULK (Unges Laboratorier for Kunst) med til at bidrage med deres blik på Carl Blochs kunst. Sikke et friskt pust!