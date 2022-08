Er du vild med Chanel?

‘Alle gode ting kommer til den der venter,’ og vi venter gerne til september 2023 når det britiske kunstmuseum i London, Victoria & Albert Museum åbner dørene for en exceptionel udstilling af den franske couturière, Gabrielle ‘Coco’ Chanels værker. Du vil her kunne følge evolutionen af Chanel Huset og den ikoniske designæstetik, der stadig i dag har kæmpe indflydelse på, hvordan vi klæder os. Følg med fra åbningen af hendes første butik i Paris i 1910, til hendes sidste kollektion i 1971. Smykker, accessories, kosmetik og parfumer, og mere end 180 looks set sammen for første gang. Vi tænker ikke, der er nogen grund til at gå glip af dén udstilling.

'Gabrielle Chanel. Fashion Manifesto'

16.09.2023 – 25.02.24

Victoria & Albert (V&A) Museum, Cromwell Rd., London, United Kingdom