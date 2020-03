Gør dig selv en kæmpe tjeneste, og læs dette korte essay

Hjemme bedst. De næste uger deler vi et dagligt tip, som bekæmper corona-kedsomheden og gør godt for krop, sjæl og humør.





Når du er færdig med alt på Netflix, er det måske på tide, at du kaster dig over en af de mere klassiske dyder: At læse. Du behøver ikke lægge ud med en tyk roman, vi anbefaler derimod et lille essay, der kan læses på nogenlunde samme tid som et afsnit af Love is Blind varer.

Vi burde alle være feminister er en skarpt formuleret og letlæst introduktionen til feminisme i det 21. århundrede. Efter de blot 63 sider, der er skrevet af nigerianske Chimamanda Ngozi Adichie, står det klart, hvorfor det er så afgørende, at vi tager snakken om køn – uanset hvor i verden, vi befinder os.

Essayet er afledt af Adichies Ted Talk fra 2012 af samme navn (We should alle be feminists), som du med fordel kan supplere med.

Både essay og Ted Talk præsenterer på underholdende og humoristisk vis vigtige pointer med udgangspunkt i Chimamanda Ngozi Adichies egne erfaringer, som efterlader stof til eftertanke og udvider din horisont. Hermed vores varmeste anbefaling.

God fornøjelse!