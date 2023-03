København er en fantastisk by, der er kendt for sin livlige nattelivsscene og drikkekultur. Det kan dog være en dyr fornøjelse at gå i byen, men heldigvis er der stadig nogle gode muligheder for at nyde billige og gode drinks i København. Her er nogle af det bedste steder at besøge, hvis du ønsker at spare lidt på pengene. Du kan passende starte din aften med at spise aftensmad på en af Københavns mange restauranter.