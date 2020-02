Gwyneth Paltrow: Gal eller genial wellnessguru?

Jadeæg og vagina-duftlys

Gwyneth Paltrow stiftede Goop i 2008, og navnet er sammensat af Gwyneth Paltrows initialer og to oo'er, da filmstjernen engang fik at vide, at alle succesfulde internetfirmaer har to oo'er i deres navn. De to bedst kendte eksempler hedder Google og Facebook.

Filmstjernens forkærlighed for det utraditionelle er et gennemgående tema hos Goop, der har været genstand for både kritik og deciderede søgsmål grundet salg af produkter som jadeæg til vaginal indførsel, en vibrator i 24 karatguld og senest duftlyset This Smells Like My Vagina, der gik viralt og straks blev udsolgt.

Goops vaginalæg blev solgt under påstand om at øge brugerens seksuelle energi, hvilket endte med at koste Paltrow dyrt i et forlig efter anklager om udokumenteret marketing. Men beløbet på 145.000 dollars var småpenge sammenlignet med de mange ekstra salg og klik, som medieomtalen medførte Goop.