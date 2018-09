Myten om det travle liv

Ser man på de undersøgelser over vores tidsforbrug, som seniorforsker Jens Bonke har lavet for Socialforskningsinstituttet og Rockwoolfonden, så åbenbarer der sig en interessant virkelighed.

For sandheden er, at vi ikke har mere travlt. Det er en myte, som vi selv er med til at skabe. En myte, som vi fremskriver, fordi det ligger dybt i det moderne menneske, at vi er vigtige, når vi er på vej fra et punkt til et andet. Og fordi det er i samfundets og erhvervslivets top, at man har allermest travlt.

De fleste har, ifølge Jens Bonkes undersøgelser, ikke helt så travlt, som vi tror. For eksempel arbejder vi heller ikke så meget, som vi tror, og vi har en generel tendens til at overvurdere vores arbejdstid. Faktisk er vores konkrete arbejdsmængde nede på 31,2 timer om ugen, hvis vi er ansatte i virksomheder eller i det offentlige. Og vi har også fået mere fritid. Så hvorfor er det, at følelsen af travlhed og stress rammer så mange?

For følelsen – for ikke at sige stresssygdommen – er jo reel nok, selvom statistikkerne peger den anden vej. Har vi simpelthen skruet forventningerne til os selv, og hvad vi kan nå, for højt i vejret?