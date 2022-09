Her er de bedste danske podcasts lige nu

Det sidste måltid

'Hvad vil du spise til dit sidste måltid?' 'Hvad skal der stå i din nekrolog?' Disse spørgsmål stiller Lærke Kløvedal sin gæst i denne podcast. Lærke inviterer hver uge en kendt gæst ind, der får lov til at skræddersy en middag, som vækker noget i dem. Sammen skriver de gæstens nekrolog med inspiration fra eksisterende artikler. Gæsterne får selv mulighed for at be- eller afkræfte gyldigheden af tidligere artiklers udsagn, og er på den måde med til at vælge, hvad der skal fremhæves i deres nekrolog.

To sultne piger

De to anonyme og meget sultne piger har udvidet deres koncept, så nu kan du høre deres anbefalinger, når de spiser sig gennem de københavnske spisesteder. Intet er for stort eller småt til et besøg – uanset om appetitten skal stilles en søndag med tømmermænd eller med fine dining i weekenden.

Kok og kok imellem

Under coronapandemien startede Thomas Rode Andersen sin hobby journalistiske podcast "Kok og kok imellem", hvor han ringede til gamle venner og bekendte fra branchen, for at tage en snak om alt mellem himmel og jord. Det er det oplagte sted at søge til, hvis man vil have et indblik i branchen. I dag findes der hele 57 afsnit af podcasten, og Thomas har efterhånden talt med samtlige af de kokke, der har banet vejen for dansk gastronomi.

Bearnaise er dyrenes konge

Er du vild med madanmeldelser? Så læs med her. Forfatter og skribent Martin Kongstad anmelder i denne podcast restauranter sammen med sin gæst. Martin inviterer stjernekokke, fodboldspillere og kunstnere til bords, og sammen vurderer de maden, vinen og den generelle helhedsoplevelse.

