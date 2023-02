Her er hemmeligheden: Sådan får du det pæneste feed på Instagram

Hvor køber jeg mit første analog kamera?

Det kan være en jungle at finde sit første analog kamera. Er det første gang, skal du måske også have lov at prøve kræfter med billederne uden det behøver at koste en formue. Derfor anbefaler vi, at du kigger på Tradera, DBA, Tise, Trendsales eller Sellply, hvor der er stor chance for at gøre en god handel. Vi anbefaler, at du kigger efter et kamera fra Minolta – gerne modellen Minolta 140 Riva Zoom.

God fornøjelse!