Her får du den bedste te i København og Århus

Fordybelse og sundhed

Selvom vi i Skandinavien stadig er et kaffefolk – danskerne drikker tredjemest kaffe på verdensplan – er der de sidste år sket noget på menukortet, hvad angår te. Drikken er gået fra at stå nederst på menukortet til nu at være hovedattraktionen på flere caféer, og specialforretninger med eksotiske tesorter som den japanske matcha skyder frem. Den stigende interesse skyldes sandsynligvis, at vi har fået adgang til flere typer te, og så peger forskning på, at te har en lang række sunde egenskaber, såsom at den styrker immunforsvaret, øger fedtfor- brændingen og forebygger kræft. I tusinder af år har kineserne af samme årsag brugt te til sygdomsforebyggelse, men også til meditation, fordi drikken har en afslappende effekt, der medvirker til at skabe ro i sindet. Samtidig er te et meditativt alternativ til kaffe, der ofte næsten sluges fra en to go-kop. Og hvis der er noget, vi jagter i disse højteknologiske og stressede tider, er det netop en mulighed for et lille øjebliks ro til dybe samtaler eller bare at sidde og kigge ud i luften ... måske med en strittende lillefinger.