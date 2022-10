Københavns hotteste pizzasted?

Der er kommet nyt pizzasted i byen, og da vi her på redaktionen ELSKER pizza, har vi selvfølgelig været forbi og prøvesmage.

Glem alt om hvad du forbinder med dit normale pizza pick-up sted. Denne pizzabar er noget helt andet. Når du træder ind i butikken bliver du overvældet af vilde farver, fede stole og en masse specialøl - alt er gennemtænkt ned til mindste detalje. Men det er ikke kun på indretningen af dette nye pizzasted vinder - deres pizzaer er også helt igennem fantastiske.

Vi bestilte deres pizza nummer to med skinke, stracciatella og friskrevet parmesanost - en klassisk favorit - og var to personer om at dele den, og det var så fint - pizzaen har en større størrelse end normalt, derfor er de 129 kroner også godt givet ud. Der var ingen tvivl om, at der var brugte friske, lækre råvarer.

Så leder du efter en ny pizzapusher, vil jeg klart anbefale dig at smutte ned forbi Another Pizza - du vil takke mig senere.

Another Pizza ligger i Borgergade 134, København K. Du kan endnu ikke ringe og bestille din pizza, så du er nødt til at møde op i butikken. Du kan både eat-in eller få din pizza til take-away.