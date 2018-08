Kom helt tæt på modebranchens nye talenter, når 14 bachelorelever udstiller deres afgangsprojekter i lobbyen på Hotel Skt. Petri.

Her får de unge talenter mulighed for at vise deres arbejde frem, og du får mulighed for at blive klogere på morgendagens designtalenter.

Hvornår: 4. til 12. august.

Hvor: Lobbyen på Hotel Skt. Petri, Krystalgade 22, 1172 København k.

Gratis entré for alle.