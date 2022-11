Kreative julemarkeder i København

FLID Julemarked

100 kunstnere, designere og kunsthåndværkere udstiller kunst og håndlavet design til dette års FLID julemarked på Nørrebro i København. De har alle det til fælles, at produktionen skal være så bæredygtigt som muligt og produktudviklingen gerne skal foregå i Danmark, EU eller være en del af et sociokulturelt samarbejde, der gavner udviklingsarbejde i produktionslandet. Altså et Julemarked med både hygge, kreatitivtet og god samvittighed!

FLID afholdes i Nørrebrohallens smukke, gamle sporvognssal fredag-søndag d. 9.-11. december kl. 15-20.

Entré: 30 kr.