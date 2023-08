La Glace: "Mest af alt sælger vi livskvalitet"

"Det er nok det, vi mest af alt sælger: Livskvalitet. La Glace har levet og overlevet gennem 152 år på en kombination af held, talent og hårdt arbejde. Heldet består i at ingen undervejs er faldet for fristelsen til at gøre La Glace til noget andet end det La Glace er i dag. Talentet består i, at det er lykkedes at fastholde alle traditionerne, samtidig med at vi til stadighed udvikler os i det smalle felt, vi befinder os i. Hos os aktiveres sanserne ved synet af de lækre kager, duften af småkager der bages i Mezzaninen og strømmer ud i butikken – og naturligvis smagen af kager."

Det skal du investere i:

Et stykke sportslagkage. Og chokolade med flødeskum. Og nej – det er ikke for meget med flødeskum i både kage og til den varme chokolade.