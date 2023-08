Madanmelder Lærke Kløvedal: "Gå hjem gennem Assistentens Kirkegård og bliv nyforelsket. Om ikke andet i København."

HUMLEBÆK

Jeg kan godt lide at cykle. Ikke på racercykel-lycra-måden, mere i ro og mag. Min kæreste og jeg cykler en gang hver sommer fra København og hele vejen til Humlebæk, der rask væk er en tur på 40 kilometer. Vi cykler langs vandet og bruger en hel dag på turen og holder bade- og isstop på vejen. Slutdestinationen er Sletten Kro i Sletten Havn, som år efter år er et af de fineste steder at tilbringe en sommeraften. Spis fisk, men husk også Slettens tatar, der varierer hen over året, men altid er særligt god. Vinkortet er klassisk, udsigten uovertruffen. Det er sommer i Danmark.