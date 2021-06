Miley Cyrus: “Jeg er min egen modsætning”

Hvad betyder ”nydelse har flere lag” for dig?

"Jeg er min egen modsætning, og mine lag gør, at jeg kan have det på én måde i dag og fuldstændig omvendt i morgen. En dag kan jeg føle mig genert i et rum fuldt af mennesker, den næste vil jeg være centrum i selvsamme rum. Jeg har dog lært at acceptere og elske de forskellige sider af min personlighed og ikke dømme mig selv for hårdt. Jeg ved nu, at hver dag bringer et nyt lag, og jeg ærer det hver dag, hvad enten jeg føler mig stærk eller svag – og det giver mine lag nydelse."

Hvad vil du sige til dem, som er bange for, at omverdenen dømmer dem, og derfor holder sig tilbage?

"Du misser dine drømme, hvis du holder dig tilbage – så vær ikke bange. Frygt er i menneskets natur, men de sociale normer er samfundet. Så konfronter frygten. Folk vil altid udfordre, hvem du er, så det vigtige er, hvordan du har det med dig selv. Hvad vil du gerne huskes for? Det er dér, hvor dit fokus skal ligge. Ikke på, hvad andre mennesker tænker om dig."

Hvordan inspirerer dit samarbejde med Magnum dig?

"Jeg elsker, at Magnum laver en kampagne, der handler om de mange lag, vi alle har. Mit liv er komplekst, men det er alle andre menneskers jo også, så jeg er meget stolt over, at de tænkte på mig til kampagnen."

Magnum og Miley Cyrus præsenterer Miley in Layers, Miley Cyrus’ første 8D sound performance, 10. juni 2021.

Se koncerten her.