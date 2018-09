“Det er imponerende, at pseudonymet har holdt i så mange år. I takt med at bøgerne er blevet så store succeser, har det krævet en særlig ydmyghed, der står i skærende kontrast til det moderne menneske, hvor små og store bedrifter konstant eksponeres og deles på sociale medier. De fleste, der stod bag så stor en millionsucces, ville da have lyst til at råbe: ‘Det er miiiig’ til gud og hver mand,” siger Erik Svendsen, litteraturforsker på Roskilde Universitet.

Han peger på, at der kan være forskellige årsager til, at en forfatter vælger at skrive under et pseudonym.

“En grund kan selvfølgelig være overlevelse. Hvis man lever i et samfund med censur, kan en forfatter være nødsaget til at anvende et pseudonym for at udgive systemkritisk litteratur. En ånden årsag kan være kønsmæssig, at man ikke vil bedømmes og måske diskvalificeres på baggrund af ens køn. Derfor skrev næsten alle kvinder før det moderne gennembrud under et mandligt pseudonym,” forklarer han.