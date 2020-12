Gemyses væksthus

Når du alligevel er i Tivoli for at beundre de snedækkede landskaber, den glitrende julepynt og de smukke julelys, kan du tage forbi restaurant Gemyse, der ligger i sin egen grønne oase inde i haven. Her kan du drikke et glas hvid æbleglögg i væksthuset – og så kan du passende tage et glas skumfiduser med ud til nogle af deres bålfade efterfølgende. Husk at bestille billetter til Tivoli her inden jeres besøg.

Fæld dit eget juletræ

Selvom byerne vrimler med juletræsboder, er der intet hyggeligere end at køre ud på landet og fælde sit eget juletræ. På Fældselvjuletræ.dk kan du finde en oversigt over alle de steder i landet, hvor det er muligt – blandt andet kan HC Juletræer i Lynge anbefales, da der også er masser af underholdning for de små i form af heste, kaniner og høns. Som en ekstra bonus er juletræerne ofte billigere, hvis man selv fælder dem, end hvis man køber dem inde i storbyerne.

Tag til juleballet

Hvis der er én forestilling, du skal se i december, så lad det være balletten Nøddeknækkeren på Det Kongelige Teater eller Musikhuset Aarhus. Historien om Marie, der får en magisk nøddeknækker i julegave af sin gudfar, sørger for øjeblikkelig julestemning hos både store og små. Billetter til det Det Kongelige Teater kan købes her og til Musikhuset Aarhus her.