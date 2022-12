Københavns bedste gløgg

I hjertet af Frederiksberg finder du dette franske brasserie, som de seneste to år har vundet Folkets gløgg-pris under Torvehallernes Danmarksmesterskaber i gløgg. En god indikator for at turen forbi Frederiksberg er det hele værd. Gløggen er blandt andet lavet på både portvin, rom og snaps. Det er desuden muligt også at købe den lækre (og stærke) gløgg med hjem, så du kan servere den for dine julefrokostgæster - eller selv nyde en kop eller to i løbet af december for den sags skyld.

Adresse: Allegade 24A, 2000 Frederiksberg

Læs mere her.