Hos Møntergade kan de finde ud af at dække op til et frokostbord - i den bedste forstand. Med smørrebrødsmadder der tæller alt fra klassiske sildemadder (hele seks forskellige for at være præcis), håndpillede rejer med citronmayonnaise, nye kartofler med rygeostcreme og koldrøget laks med flødestuvet spinat og pocheret æg til oksetartar, hønsesalat med grønne ærter, bacon & hjertesalat og sprængt kalvetunge, har de mildt sagt et udvalg til enhver smag. Derudover er en frokost hos smørrebrødseksperten i Indre By også den perfekte mulighed for, at smage én (eller flere) af deres nøje udvalgte vine, fra det relativt brede vinkort.

Adresse: Møntergade 19, 1116 København K

Find menukortet her.