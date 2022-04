En 'unicorn-lokation'

En gammel, nedlagt parkeringsplads. Det er, hvad der førhen var at finde på Ny Østergade 24, hvor der siden 2021 har stået en hvid bygning, som allerede har vundet priser og er indstillet til en fredning. I dag huser adressen, Jesper Boelskifte omtaler som en sjælden og unik 'unicorn-lokation', Restaurant Levi.

"Der findes lokationer, som man kun ser dukke op hvert femte til tiende år i København – og som alle står i kø for at rykke ind i. Det gælder vores nye hjørne mellem Ny Østergade og Store Regnegade, som ligger perfekt i midten af byen og med masser af sol. Samtlige københavnske restauratører har taget mange gåture forbi de her lokaler, siden byggeriet blev færdigt. Så vi var naturligvis lykkelige over at få stedet. Det er den bedste restaurantlokation i Danmark,” siger han.

Men når man får lov at rykke ind på en af Københavns mest eftertragtede adresser, er det heller ikke uden forventninger til oplevelsen, der møder en på den anden side af de hvide mursten. Derfor er det også Johannes Torpe, indehaver af det internationale designstudie Johannes Torpe, der står bag restaurantens design.

Målet er, at gæsterne skal føle, at de er trådt ind på en restaurant midt i Milano. Det er blandt andet legemliggjort ved, at man som det allerførste møder en en grøn marmorbar, der emmer sydeuropæisk klassicisme.

"Restaurantens design er en kombination af art deco og italiensk vintage. Vi har altid elsket de klassiske milanesiske restauranter, hvor det første, du møder er baren. Det er her, du får din aperitif før måltidet og din espresso, før du går, hvis du har spist her, eller hvor du kan gå ind fra gaden og få en drink. Går du videre ind i restauranten, møder der dig et smukt italiensk-inspireret terazzogulv og speciallavede møbler i krom fra italienske Moroso, som er beklædt med dybe, grønne tekstiler fra danske Kvadrat.”