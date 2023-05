Har I planer om at holde faste åbningsdage på sigt?

”Ja! Helt klart. For nu har vi kun så få dage åbent, fordi vi lovede hinanden for mange år siden, at den dag vi fik vores eget sted, så skulle det være et sted, hvor vores personale blev behandlet ordentligt. Derudover har vi to små børn, vi også vil være sammen med.” siger Antonio.

Johanne supplerer: ”Det betyder, at så længe det kun er Antonio, der kan lave pasta, og så længe vi kun har så få ansatte tjenere og køkkenhjælpere, som vi har, så har vi kun åbent få gange om måneden. Det skal være sjovt og rart at arbejde hos Piola. Nu er vi i fuld gang med at ansætte, og derfor er fremtidsplanerne at have middage med fokus på pasta hver lørdag. Og fra onsdag til fredag vil vi åbne op for en Antipasti-restaurant med antipasti a la carte. Det regner vi med, at vi kan begynde på i midt juni eller begyndelsen af juli.”

Som det ser ud nu, bliver datoerne løbende offentliggjort på deres Instagram profil og på deres interne mailliste, som du også kan melde dig til. Det er også på mail, du bestiller bord. Menuen koster 400 kroner, og hvis det ikke lykkedes dig at få bord, kan du med fordel købe deres menu hjem på matriklen.

Piola er åben som butik onsdag til fredag mellem klokken 15.00-18.30.

Adresse: Thorvaldsensvej 2c, 1871 Frederiksberg

Mail: info@piola.dk