I Danmark er vi i særdeleshed kendt for vores mange kulinariske tilbud, og alene i København kan du derfor også finde et stort udvalg af lækre brunchsteder, vinbarer og pizzeriaer og restauranter, som dagligt er velbesøgt. Men et andet område, som vi i Danmark også er meget anerkendte for, er vores kaffe og kaffekultur.

Kaffebar og kaffekultur

Kaffebarer, kendetegnet ved primært at slå sig op på udskænkning af kaffe og derfor begrænset bespisning, popper op på stribe herhjemme, også i København. En stor del af danskernes indtag ude for hjemmet foregår faktisk på kaffebarer, hvor vi gerne besøger den lokale kaffebar for at indtage vores morgenkaffe eller mødes på en kaffebar med vores venner i stedet for selv at brygge kaffen derhjemme. Kaffebarerne vinder endda ofte over kaffen derhjemme, på trods af at mange af os investerer i baristakaffemaskiner, Aeropress-maskiner, stempelkaffekander, V60 og andre kaffe-gadgets til hjemmet.

Kaffebarer i København

Der findes gode kaffebarer med entusiastiske og dygtige baristaer rundt omkring i hele København. Vi her samlet de hyggeligste af slagsen på henholdsvis Vesterbro, Nørrebro, Østerbro og Frederiksberg – så mon ikke der er en kaffebar tæt på dig.