Kokken bag Københavns bedste omelet: Få tricket bag

Jægersborggade på Nørrebro i København har en perlerække af gode spisesteder. Senest er Psyche Café åbnet og her får du, efter vores mening, lige nu byens bedste omelet. Caféen er beliggende i Relæ's gamle lokaler, der emmer af kvalitet og hygge.

Til dagligt er der stor chance for at møde køkkenchefen Mateusz Sarnowski (@mati pitchi), som elsker at bruge køkkenet som sin kreative scene. Omeletten er både blød og fast - præcis som den skal være - og når det er tilfældet, så kræver den ikke noget tilbehør. Insisterer du alligevel på noget 'on the side' så spiller grøntsager også en hovedrolle i Psyche's køkken.

Vi spurgte Mati fra Psyche om hemmeligheden bag den perfekte opskrift, og det handlede mest af alt om at bruge de bedste råvarer. På Psyche bruger de æg fra Hensholt. Det er også vigtigt ikke at give æggene for meget varme, og at bruge en 'non-stick'-pande.

Mati foretrækker at spise omeletten med sæsonens grønt og en skive brød med en olivenolie af høj kvalitet. Selv bruger han deres egne økologiske olivenolie (psyche organic). Du kan prøve Psyche's bestseller for 85 kr. på Jægersborggade i København.