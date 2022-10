Ramen To Bíiru er vores assisterende moderedaktør, Caroline Harbros absolut yndlingssted, når hun har tømmermænd. Det siges nemlig at den japanske suppe, ramen, har kurerende evner mod tømmermænd, og det kan vi så hermed bekræfte. Heldigvis behøver du ikke cykle hele byen rundt for at finde en Ramen To Bíiru, da de nu har fem restauranter i byen samt én i Terminal 2 i lufthavnen. Du kan også bestille take-away, hvis du er ekstra hårdt ramt.

Adresse

Bentzonsvej 23, 2000 Frederiksberg

Griffenfeldsgade 28, 2200 København N

Victor Borges Plads 6, 2100 København Ø

Valby Langgade 61, 2500 Valby

Enghavevej 58, 1674 København V

Se deres Ramen menukort her.