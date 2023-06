Hvis du drømmer om en gastronomisk aften udover det sædvanlige, så er denne perle, der ligger i de smukkeste lokaler i begyndelsen af Frederiksberg Have, et godt bud på et måltid, der får dine tænder til at løbe i vand. Menuen har hovedsageligt hentet inspiration fra det japanske køkken, og er allerede sat hver aften. Her kan du vælge mellem de to menuer, som de kalder for Metamorforsen eller Oplevelsen, med tilhørende vinmenu til. Med andre ord er det bare med at læne sig tilbage, og nyde oplevelsen, uden at skulle tage stilling til andet, end de mange særligt-sammensatte smage, som maden byder på.

Adresse: Frederiksberg Runddel 1, 2000 Frederiksberg

Læs mere her.