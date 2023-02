"Bardok er et af mine favorit-spisesteder i Århus, fordi de har en cool og afslappet vibe, som jeg synes er svær at finde andre steder i byen. Jeg er vild med at komme på Bardok med mine veninder – især hvis vi skal spise en middag inden en bytur. Når jeg er på Bardok, kan jeg godt lide at bestille lidt forskellige retter, men det er stensikkert at deres suppe-dumplings og bønnesalat kommer på bordet."