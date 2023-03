Tidligere Noma-kok åbner biks på Broens Gadekøkken

Broens Gadekøkken blev åbnet i maj 2018 på Den Grønlandske Handels Plads for enden af Inderhavnsbroen i København og har siden da vundet stor popularitet blandt madentusiaster. På Broens Gadekøkken kan du opleve en smeltedigel af madboder, der serverer velsmagende mad og drikke fra hele verden i vaskeægte street food style.

I år glæder vi os ekstra meget til at Broens Gadekøkken åbner op for gæster, for der er blevet tilføjet hele tre nye madboder til udvalget – herunder Hooked, Phago og tacobiksen, Hija de Sanchez. Heldigvis skal du ikke vente særlig længe for at prøve menuen hos de nye madboder – og forhåbentlig i solskinsvejr.