Disse kendis-frisurer definerede hårmoden i 2022

Senest er model of the year, Bella Hadid, endnu engang gået blond – ikke en hvilken som helst blond. Bellas hår har i denne gang fået en strawberry blonde tone. Vi er spændte på at se, hvor mange der vil gå samme vej i det nye år. Bella Hadid har gang på gang vist sig for at være firstmover, når det kommer til mode- og skønhedstrends – så det ville ikke være overraskende, hvis denne hårfarve udvikler sig til at blive en trend i 2023.