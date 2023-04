Opskrift: Så nemt kan du selv lave desserten, der er gået viralt

Mochi kendetegnes særligt ved den chewy konsistens, som gør den ekstra sjovt at spise. Du er måske allerede stødt på de sjove pastelfarvede mochi-kager på de sociale medier eller på en restaurant. Hvad mange ikke ved er, at de elastiske små iskager er relativt simple selv at fremstille, hvis man er en smule ferm i et køkken.

Kagen er lavet på glutinøs rismel, flormelis, vand, frugtfarve og fyldes med kold is efter eget valg. Derfor skal desserten også helst spises med det samme – medmindre den fryses ned.

Vil du ikke prøve kræfter med at lave desserten selv, findes de efterhånden i en del asiatiske supermarkeder. Du finder dem i kølemontrerne, i rektangulære pakker, med navnet "little moons". Faktisk er de blevet så populære, at de nu også kan købes i et udvalg af de danske supermarkeder.