Én dansk skønhedstendens er steget eksplosivt i corona-tiden

Sådan ændrede corona vores skønhedsvaner

For at gøre os klogere på danskernes nye skønhedsvaner, har vi interviewet Alice Wassard, indkøbschef hos Matas. Ifølge hende er det især én tendens, der er meget tydelig: Salget af hårfarve og frisørsakse er steget markant, og er nu, på trods af at frisørerne igen holder åbent, ikke faldet igen. Mange danskere er altså blevet så glade for at gøre det selv, at de har fået mod på at fortsætte hjemmebehandlingerne, som også omfatter farve til bryn og vipper.

Danskernes fornyede mod på gør det selv-behandlingerne, omfatter ikke kun håret, men også vores hudpleje. Matas har nemlig også oplevet en stigning i efterspørgslen på ansigtsmasker og plejende serummer. Det skyldes formentligt, at vi under nedlukningen havde mere tid til at pleje vores hud.

Ligeledes valgte mange udelukkende at købe danske mærker, hvilket tyder på, at mange er blevet mere bevidste om at støtte danske virksomheder under nedlukningen.