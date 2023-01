Amalie Star: "Denne hårspray har samme duft, som nyvasket hår hos frisøren"

"Jeg bruger dette produkt både før og efter, jeg har sat mit hår. Jeg ved ikke helt, hvad man normalt skal gøre, men jeg har bemærket, at mit hår dufter godt og holder bedre, hver gang jeg bruger dette produkt – hvis jeg eksempelvis krøller mit hår, så holder krøllerne meget bedre, når jeg bruger dette produktet. Love!"

"Derudover laver Gisou generelt bare fantastiske hårprodukter! Du bliver nødt til at tjekke Negin Mirsalehi's hår ud, det er så smukt – hun er skaberen bag Gisou. Mit ultimative favoritprodukt fra Gisou er dog dette – jeg har generelt svært ved at tømme produkter, men efter jeg fik tømt den her, gik jeg med det samme ud og købte en ny, som jeg allerede er halvvejs igennem. Love it!"