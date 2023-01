Eksperten har talt: Sådan skal dit hår se ud i 2023

Mie Harritz fortæller også, at den korthåret frisure helt klart også bliver en trend, du kan regne med at se mere til i 2023 – især hos de unge. Den korthårede frisure har længe været et symbol på frygtløshed – en note der, alt andet lige, er en gode én af slagen at starte det nye år på.

Allerede i 2022 så vi en række af seje og inspirerende kvinder, der lod de lange lokker falde til jorden for i stedet at rocke en korthåret frisure – kvinder såsom skuespillerinderne Maisie Williams og Emma Watson.

Hvis du har svært ved at beslutte dig for hvilken variation af den korthårede frisure, der passer til dig, så er et godt tip at tage udgangspunkt i din hårtekstur – og så er det selvfølgelig altid en god idé at spørge din frisør til råds.